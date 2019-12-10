الرئيسية | عربي و دولي ترحيب أمريكي بعودة 25 داعشياً بوسنياً من سوريا لبلدهم

وطنا اليوم-عباس عواد موسى

(( كان ميلاريم بيربيتش , أمير أليشيتش , ياسمين كيسيروفيتش , سيناد كاسوبوفيتش و حمزة العبيدي من أبرز العائدين بحسب وسائل الإعلام المحلية . وسيناد كاسوبوفيتش " 40 عاما " من فيليكا كلادوشا يصنف على أنه خليفة بايرو إكانوفيتش الذي لقي حتفه في العراق )) .

وبحسبه فقد قال لهيئة المحكمة أنه في الأسر منذ شباط الماضي لدى الأكراد وداعميهم من الأسرة الدولية وأضاف إنه أصيب عدة مرات خلال رحلته هناك . وقررت المحكمة الإبقاء عليه رهن التحقيق لمدة شهر كامل .

وبالإضافة إلى الخمسة المذكورين فقددد تم احتجاز اثنين في المطار وهما محرم دونيتش و أرمين جيلكو .

جاء الترحيب الأمريكي بقرار البوسنة استقبالهم مفاجئاً , لكن مراقبين رأوا فيه التغطية على العناصر المندسة التي عملت معهم في صفوف داعش .

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