 وطنا نيوز -ترحيب أمريكي بعودة 25 داعشياً بوسنياً من سوريا لبلدهم
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ترحيب أمريكي بعودة 25 داعشياً بوسنياً من سوريا لبلدهم
التاريخ : 23-12-2019 08:50:12 المشاهدات: 770

وطنا اليوم-عباس عواد موسى
(( كان ميلاريم بيربيتش , أمير أليشيتش , ياسمين كيسيروفيتش , سيناد كاسوبوفيتش و حمزة العبيدي من أبرز العائدين بحسب وسائل الإعلام المحلية . وسيناد كاسوبوفيتش " 40 عاما " من فيليكا كلادوشا يصنف على أنه خليفة بايرو إكانوفيتش الذي لقي حتفه في العراق )) .
وبحسبه فقد قال لهيئة المحكمة أنه في الأسر منذ شباط الماضي لدى الأكراد وداعميهم من الأسرة الدولية وأضاف إنه أصيب عدة مرات خلال رحلته هناك . وقررت المحكمة الإبقاء عليه رهن التحقيق لمدة شهر كامل .
وبالإضافة إلى الخمسة المذكورين فقددد تم احتجاز اثنين في المطار وهما محرم دونيتش و أرمين جيلكو .
جاء الترحيب الأمريكي بقرار البوسنة استقبالهم مفاجئاً , لكن مراقبين رأوا فيه التغطية على العناصر المندسة التي عملت معهم في صفوف داعش .


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