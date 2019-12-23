شبهات بتسميم إسرائيل للمطران عطا الله حنا

وطنا اليوم-عمان:نقل رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، المطران عطا الله حنا، إلى الأردن للعلاج، بعد الاشتباه بتسميمه من قبل إسرائيل.



وقال المطران عطا الله حنّا في تصريحات له، انه توجه الى الاردن لتلقي العلاج، لأن وضعه الصحي لا يقبل التأجيل.

وأشار مقربون من المطران عطا الله حنّا الى أن هناك تأزّماً في وضعه الصحي، اذا يعاني من مشاكل في الحركة والنطق.وأوضحوا أن هناك استهدافاً للمطران عطا الله حنّا، إذ لا يريدون أي صوت مسيحي يدافع عن القضية الفلسطينية.

ونشرت صفحة المطران عطا الله حنا منشورا عبر فيسبوك، صباح الاثنين، قالت فيه: " الى احباء سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس توجه صباح اليوم سيادته الى مدينة عمان لتكملة علاجه من الوعكة الصحية التي المت به اثر تعرضه للغازات السامة التي استعملت في البطريركية ، نصلي من اجله لكي يعود سالما معافا ولكي يستطيع ان يحتفل معنا بالاعياد الميلادية المجيدة ".

وكانت قد أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي كيلة أن المطران حنا سيتوجه الإثنين بشكل سريع إلى الاردن لمتابعة هامة متعلقة بالوعكة الصحية التي ألمت به.

وأشارت إلى أنه سيزور عمّان لقضاء يومين أو ثلاثة أيام لمتابعة علاجه في أحد المشافي الاردنية المتخصصة، مشددةً على "وجود حالة ملحة لذلك".وكان قد تعرض المطران عطالله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس لوعكة صحية، اثر استنشاقه مواد كيماوية.