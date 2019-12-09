الرئيسية | عربي و دولي وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح

وطنا اليوم-عمان:ذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري، ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، توفي اليوم إثر سكتة قلبية.

ومنذُ اعتلال الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 28 من شهر أبريل/نيسان لعام 2013، تحوّل أحمد قايد صالح إلى ”شخصية محورية“ في البلاد.

وغداة حراك 22 من شهر شباط/فبراير الأخير، تزايدت مناشدات الشارع للفريق بهدف التدخل لحسم الموقف، بعد رفض الشعب استمرار بوتفليقة، وإقرار الرئاسة خريطة طريق عارضها الشارع الجزائري.

وبعد خطابات متتالية دعا صالح في موقف وصف بـ“التاريخي“، إلى إقرار ”شغور كرسي الرئاسة“ بعد طول انتظار، ليلعب بعد ذلك دورا رئيسيا في المشهد السياسي، الذي انتهى بإجراء انتخابات رئاسية، وتسليم السلطة للرئيس المنتخب، عبد المجيد تبون.

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