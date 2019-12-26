الرئيسية | عربي و دولي الصين تعارض قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي

وطنا اليوم ـ دولي أكدت الصين، اليوم السبت، معارضتها الشديدة لمواد تتعلق بها في قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي لعام 2020، باعتبارها "مليئة بالأحكام المتحيزة وتدخلا صارخا في شؤونها الداخلية".

وقال المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يو ون زي في تصريح اليوم السبت، تعليقا على توقيع الرئيس الأميركي مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2020 ليصبح قانونا: إن أميركا تجاهلت موقف الصين الرسمي الذي أكدته مرارا، ووضعت العديد من المواد السلبية المتعلقة بها حول مناطق تايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ وغيرها.

وشدد على أن "هذه المواد تتجاهل الحقائق، ومليئة بالأحكام المتحيزة، وتعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين، معربا عن استيائه الشديد ومعارضته الحازمة إزاء ذلك".

وأضاف: ان المحتويات المتعلقة بتايوان في القانون تنتهك مبدأ "صين واحدة"، والبيانات الصينية الأميركية المشتركة الثلاثة، وتضر بالعلاقات الصينية الأميركية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، مشيرا إلى أن قضية تايوان من الشؤون الداخلية للصين، ولن تسمح بأي تدخل خارجي فيها.

وحث المتحدث الصيني الولايات المتحدة على التخلي عن عقلية الحرب الباردة، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، واتخاذ تدابير فعالة للقضاء على الآثار السلبية الناجمة عنها، وإجراءات ملموسة للحفاظ على الوضع العام للعلاقات الصينية الأميركية.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر