الرئيسية | عربي و دولي مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينيين في نابلس

وطنا اليوم-عمان:أقدم مستوطنون فجر الجمعة، على حرق مركبات تعود لمواطنين فلسطينيين غرب مدينة نابلس.

وفي التفاصيل، فقد أضرم المستوطنون النار بمركبتين ، وخطوا شعارات عنصرية لما يعرف بجماعة "تدفيع الثمن" المتطرفة، في قرية فرعتا غرب نابلس.

من جهته، قال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة : "إن عددا من المستوطنين المتطرفين، اقتحموا قرية فرعتا عند الساعة الثانية من فجر اليوم، وأضرموا النار في مركبتين تعود ملكيتها لشقيقين من القرية"، مضيفا أن المستوطنين من البؤرة الاستيطانية "احفاد جلعاد" المحاذية للقرية اقدموا على إحراق سيارتين، وخطوا شعارات عنصرية، قبل انسحابهم من القرية.

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