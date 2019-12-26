حسان دياب رئيسا مكلفا لحكومة لبنان بـ 69 صوتا دون غطاء سني

وطنا اليوم-عمان:كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، حسان دياب، الحائز على أعلى أصوات الاستشارات البرلمانية بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي أول تصريح له بعد تكليفه رسميا من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون بقصر بعبدا، قال دياب إنه "سيعمل جاهدا لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن بعد التشاور مع رؤساء الحكومة السابقين".

وقال إن الاستقرار الأمني سيكون "حجر الزاوية في حماية البلاد"، داعيا اللبنانيين "في كل الساحات والمناطق لأن يكونوا شركاء في إطلاق ورشة الإنقاذ" .

وزاد في مؤتمر صحفي عقده فور تكليفه، الخميس، "أي سلطة لا تحتكم للشعب سلطة منفصلة عن الواقع ولن تستطيع حماية البلد"، وأضاف "طوال 64 يوما استمعت إلى مطالب المحتجين التي لامست وجعا مزمنا" .

وقال: "من موقعي كمستقل أرى أن الانتفاضة أعادت تصويب الحياة السياسية اللبنانية وأشعر أنها تمثلني" .

وعن تشكيل الحكومة قال "سأعمل جاهدا على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن وسأتشاور مع القوى السياسية والحراك الشعبي، وسأعمل على استعادة ثقة اللبنانيين بوطنهم من خلال حكومة تحقق مطالبهم" .

واختتمت مساء الخميس، الاستشارات النيابية اللبنانية، لاختيار رئيس حكومة جديد، خلفا لرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري.

وجاءت نتائج المشاورات بالتصويت على ثلاثة مرشحين هم: حسان دياب ونواف سلام وحليمة قعور، وكانت النتيجة كالتالي :

لا تسمية: 42

كان عدد الأصوات التي حملت " لا أحد أو لا تسمية" 42 نائبا موزعيم على : كتلة المستقبل (18 نائب من ضمنهم رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري) – الكتلة الوسطية المستقلة (نجيب ميقاتي، جان عبيد، نقولا نحاس، علي درويش) - النائب تمام سلام - كتلة الجمهورية القوية (15 نائب)، النائب فؤاد مخزومي، النائب أسامة سعد، النائب شامل روكز، النائب نعمة افرام.



حسان دياب: 69

النائب ايلي الفرزلي - الوفاء للمقاومة (12 نائب: محمد رعد، أمين شري، انور جمعه، ابراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، علي المقداد، ايهاب حماده، حسن عز الدين، حسين جشي، حسن فضل الله، علي فياض، علي عمار) - كتلة التكتل الوطني (5 نواب: فريد الخازن، طوني فرنجية ، اسطفان الدويهي، فايز غصن، مصطفى الحسيني) - الكتلة القومية الاجتماعية (3 نواب: أسعد حردان، سليم سعاده، البير منصور) - كتلة اللقاء التشاوري (5 نواب: الوليد سكرية، فيصل كرامي، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، عبد الرحيم مراد)، النائب جميل السيد، كتلة التنمية والتحرير، تكتل لبنان القوي والذي يضم 25 نائباً (ويضم نواب الأرمن وضمانة الجبل)

نواف سلام: 14

كتلة حزب التقدمي الاشتراكي (9 نواب) - كتلة الكتائب اللبنانية (3 نواب)، النائب نهاد المشنوق، والنائب ميشال معوّض.

حليمة قعقور: 1

النائبة بولا يعقوبيان

وغاب عن الحضور النائبان ميشال المر بعد اعتذاره، وادي دمرجيان لرفضه المشاركة في هذه الاستشارات.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أجرى اليوم الاستشارات النيابية على فترتين قبل الظهر وبعده.

وتابعت بأن الاستشارات النيابية ملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي نهاية الاستشارات، يتشاور رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول النتائج، ويستدعى من حاز على العدد الأعلى للأصوات فيتم إبلاغه بالتكليف، وفي حال قبوله يصدر عن رئاسة الجمهورية بيان التكليف.

وفي بيت الوسط، بدأ اجتماع صباحي اليوم الخميس، لكتلة المستقبل برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الذي أكد الأربعاء، أنه لن يكون رئيس الحكومة المقبلة.

ومنذ إعلان الحريري عدم ترشحه، والذي سبقه اعتذار المقرب منه سمير الخطيب، تبقى اسم وحيد قوي في الساحة بحسب صحف لبنانية، وهو حسان دياب.

واللافت أن دياب يعتبر مرشحا محسوبا على تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر.

وكان رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، رحب بإعلان الحريري، اعتذاره عن تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

ونقل مكتب الإعلام في التيار الحر عن باسيل قوله: "نقدر الموقف المسؤول الذي اتخذه الرئيس سعد الحريري بالإعلان أنه لم يعد مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة وأنه ذاهب إلى الاستشارات النيابية الملزمة غداً".

ومنذ استقالة الحريري نهاية تشرين أول/ أكتوبر الماضي عقب احتجاجات واسعة، لم تتوصل الأطراف اللبنانية إلى تسمية خلف له.

وتاليا السيرة الذاتية لحسان دياب :

شغل دياب منصب وزير التربية والتعليم العالي اللبناني في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وكذا (وزير الشؤون الاجتماعية بالوكالة).

انضم إلى الجامعة الأميركية في بيروت سنة 1985، وهو أستاذ مادة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات في كلية الهندسة والعمارة.

لديه أكثر من 130 منشوراً في مجلات علمية دولية ومؤتمرات. شغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس خلال 2004-2006 في جامعة ظفار في مسقط عمان.

وفي تشرين الأول / أكتوبر من عام 2006، تم تعيينه في منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأميركية في بيروت.

ودياب من مواليد بيروت 1 حزيران (يونيو) 1959. متزوج من نوار رضوان المولوي وله ثلاثة أولاد، بنت وولدان. يحمل شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاتصالات، وماجستير بامتياز في هندسة نظم الكومبيوتر، والدكتوراه في هندسة الكمبيوتر منذ العام 1985.