أوزيل ينتقد صمت أمة محمد بموقف الذي لم يجرؤ عليه مشايخ الإسلام

وطنا اليوم-عمان:بات اسم اللاعب العالمي مسعود أوزيل مرددا على لسان عشاق السياسة والرياضة سواء بسواء،بعد هجومه الحاد على الصين بسبب اضطهادها الأقلية المسلمة في “الإيغور”.

هاشتاج “أوزيل” تصدر تويتر، وأثنى النشطاء عليه الخير كله.

في السطور التالية الصوت والصدى.

البداية من كلمات قالها أوزيل (31عاما)، قال فيها ما نصه: “في تركستان الشرقية المصاحف تحرق، والمساجد تغلق، والمدارس تحذر، وعلماء الدين يقتلون واحدا تلو الآخر، والإخوة الذكور يساقون قسريا الى المعسكرات، أمة محمد صامتة، لا صوت لها، والمسلمون لا يدافعون عنهم، ألا يعرفون أن الرضا بالظلم ظلم آخر؟”.

إشادة

موقف أوزيل كان محل تقدير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين قدروا موقف أوزيل حق قدره.

محمد أبو تريكة قال إن أوزيل قدم نموذجا للرياضي صاحب الضمير الحي

حساب يحمل اسم (الملك فاروق) قال إن أوزيل بموقفه هو فخر العرب مؤكدا أنه قال ما لم يجرؤ عليه الحكام المسلمون.

وكتب أحد النشطاء (محمود) مخاطبا أوزيل: دمت فخرا وقدوة لنا ولأولادنا!

نشطاء آخرون أثنوا على ما فعله أوزيل، مؤكدين أنه فعل ما لم يجرؤ على فعله الأزهر ومشايخ الإسلام.

قاطعوا هواوي

في ذات السياق دعا نشطاء إلى مقاطعة شركة هواوي الصينية، جزاء وفاقا على ما تفعله الحكومة الصينية بالمسلمين.

الصين ترد

على الجانب قررت قناة تلفزيون “سي سي تي” في الصينية عدم بث مباراة فريق الأرسنال الإنجليزي التي من المقرر أن يخوضها ضد مانشستر سيتي بعد تعليقات مسعود أوزيل، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشر أوزيل في حسابه على تويتر تغريدة عن معاملة أقلية الإيغور المسلمة في الصين.

ونأى نادي الأرسنال بنفسه عن وجهات النظر التي ينشرها اللاعب الألماني على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفة آراءه بأنها “دائما سياسية وكأنه منظمة” حسبما ذكرت وكالات أنباء إنجليزية.

ذكرت شركة "نت إيز" البريطانية التي تصدر النسخة الصينية من لعبة "بي.إي.إس" (برو إفُلوشن سوكر 2020)، أن اللاعب الألماني من أصول تركية، مسعود أوزيل، مسح من ثلاث نسخ للعبة؛ بسبب انتقاده تجاوزات الصين بحق أتراك الإيغور.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندت البريطانية، الأربعاء، نقلًا عن بيان للشركة المذكورة.

وقالت الشركة إن "أوزيل سيتم مسحه من ثلاث نسخات من اللعبة بما فيها (بي.إي.إس) موبايل 2020، بسبب البيان المتطرف الذي نشره اللاعب في وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشارت الشركة إلى أن كلام أوزيل "جرح مشاعر المعجبين الصينيين، وخرق الروح الرياضية" مضيفة أنها "لا تفهم أو تقبل أو تسامح هذه (التصرفات)".