الرئيسية | عربي و دولي صحيفة : واشنطن بصدد نشر تفاصيل خطة صفقة القرن خلال أيام

وطنا اليوم-عمان:ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، أن الفريق الأمريكي المكلف بمتابعة عملية السلام التابع للرئيس دونالد ترمب سيقرر خلال الأيام المقبلة فيما إذا كان سيتم نشر تفاصيل صفقة القرن المتعلقة بخطة السلام في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن صحيفة اسرائيل هيوم، قولها إن القرار سيتخذ على الرغم من أنه لم يتم تشكيل حكومة داخل كيان الاحتلال، مشيرةً إلى أن القرار سيتخذ قريبًا إما بنشرها أو تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن تجهيز الخطة انتهى منذ نحو عام، وأن الفريق الأمريكي تجنب نشرها بالكامل رغبةً منه، بأن لا ينظر لذلك بأنه تدخل انتخابي داخل الكيان، ما يسبب ردود فعل مختلفة، موضحةً أن البيت الأبيض قرر انتظار انتهاء العملية السياسية الإسرائيلية واتخاذ القرار فقط حين تنتهي.

وتشير الصحيفة، إنه وفي ظل بدء تل أبيب حملة انتخابية ثالثة قد تنتهي أيضًا بنفس النتيجة، وبقاء أقل من عام على ترمب بالحكم، تدرس الإدارة الأمريكية نشر الخطة خلال فترة الانتخابات في تل أبيب، أو إرجائها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وترى الصحيفة أن ترمب يبدو أنه قد تخلى بالفعل عن احتمالات تحقيق السلام بين الكيان والفلسطينيين، مشيرةً إلى أنه تحدث بأنه في حال لم يتمكن صهره جاريد كوشنير من تحقيق السلام، فإن ذلك لن يكون ممكنًا فيما بعد.

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