الرئيسية | عربي و دولي حبس البشير عشر سنوات بتهمة حيازة النقد الاجنبي والفساد

وطنا اليوم-قضت محكمة سودانية ، السبت ، بالسجن 10 سنوات بحق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ، في قضايا فساد مالي. وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بالتزامن مع جلسة محاكمة البشير. وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لمجموعة من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي، يتهم البشير بالتورط فيها. وبعد الإطاحة به في انقلاب عسكري في 11 أبريل، عثر بحوزة البشير على مباله ضخمة من العملة المحلية والعملات الأجنبية، وغيرها من الأصول بدون تفويض قانوني.

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