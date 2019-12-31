الرئيسية | عربي و دولي تركيا تدرج دحلان رسميا على النشرة الحمراء.. ومكافأة ضخمة

وطنا اليوم-عمان:أدرجت تركيا رسميا، الفلسطيني والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، على النشرة الحمراء للمطلوبين.

وذكرت وزارة الداخلية التركية، في بيان أنه أدرجت محمد دحلان ضمن قائمة المطلوبين لها بالنشرة الحمراء، ومنح جائزة بـ10 مليون ليرة تركي (مليون و730 ألف دولار) لمن يبلغ عنه.

ولفتت إلى أنها أدرجت 4 أشخاص إلى القائمة الحمراء من ضمنهم دحلان، و3 إلى القائمة البرتقالية، و2 آخرين إلى القائمة الرمادية، بمجموع 9 أشخاص.

ولم تحدد وزارة الداخلية التركية في بيانها أسماء الأشخاص الآخرين.

وأشارت إلى أن مبلغ الـ10 مليون ليرة تركي هي أعلى جائزة تمنحها تركيا للإبلاغ عن مطلوبين ضمن القائمة الحمراء، بعد تعديلات قانونية أجرتها مؤخرا.

وأوضح البيان، أن دحلان أدرج ضمن القائمة الحمراء، بتهمة المساهمة في محاولة الانقلاب الأخيرة بالبلاد بالمشاركة مع فتح الله غولن، ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري، والإفصاح عن معلومات والتجسس الدولي.

وتقول السلطات التركية، إنه توجد أدلة على تورط دحلان في محاولة انقلاب 15 تموز/ يوليو في تركيا عام 2016، من خلال نقل أموال إلى منظمة غولن.

واعتقل الأمن التركي، في نيسان/ أبريل الماضي، فلسطينيين على صلة بمحمد دحلان الذي يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت التحقيقات التي بدأت عقب تعقّب اتصالات دحلان مع أفراد يقيمون داخل تركيا، طلب منهما التوجه إلى اسطنبول والعمل في التجسس بتوجيهات منه.

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