الرئيسية | عربي و دولي حفتر يعلن انطلاق ساعة الصفر لتحرير العاصمة الليبية

وطنا اليوم-عمان:أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر ، مساء اليوم الخميس، عن إطلاق "معركة حاسمة" للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس وبدء التقدم نحو قلبها.

وقال حفتر، في كلمة ألقاها بهذا الصدد، متوجها إلى قواته: "نستعيد بفضل جيشنا الوطني ليبيا من براثن الإرهاب والخونة... اليوم نعلن معركة حاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة، لتكسروا قيدها وتفكوا أسرها، وتبعثوا البهجة والفرحة في نفوس أهلها".

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل، معمر القذافي، عام 2011. ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمتمركزة في العاصمة طرابلس بقيادة فايز السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والثاني الحكومة المؤقتة العاملة في شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر.

وفي تصعيد خطير للتوتر في البلاد، أطلقت قوات حفتر يوم 4 أبريل الماضي، حملة واسعة للسيطرة على طرابلس، وقالت إنها تسعى "لتطهيرها من الإرهابيين"، فيما أمر السراج القوات الموالية لحكومة الوفاق بصد الهجوم بقوة.

وأثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إمكانية مد حكومة الوفاق الليبية بقوات عسكرية على الأرض حال طلبت ذلك، بعض التكهنات عن تداعيات هذه الخطوة حال حدثت رسميا ومدى استجابة "أنقرة" للطلب وقانونية الأمر، وكذلك رد فعل مؤيدي "حفتر" الدوليين والإقليميين.

ولاقت تلك التصريحات ردود فعل من الطرفين، حيث رحب سياسيون وعسكريون بهذا العرض معتبرينه قانونيا بنص الاتفاقية الأخيرة وأن قوات الحكومة فعليا تحتاج إلى هذا الدعم لإنهاء مشروع "حفتر" ومنعه من السيطرة على العاصمة، في حين رأه البعض أنه تدخل تركي رسمي ينتهك سيادة الدولة.

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