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مقتل 4 متظاهرين ببغداد.. ومحتجون غاضبون يُنكلون بالجاني
وطنا اليوم-عمان:صرح مصدر أمني عراقي، الخميس، بأن 4 متظاهرين قتلوا جرء إطلاق نار عليهم في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد، فيما رد محتجون غاضبون بقتل الجاني وتعليق جثته على عمود إنارة بالساحة.
المتظاهرون يدينون الحادثة
من جانبهم، أدان محتجون هذه الواقعة، ملمحين إلى تورط قوات الأمن فيها بهدف "تشويه صورة المتظاهرين السلميين".
وقال بيان صادر عن المحتجين في ساحة التحرير وسط بغداد، إن "ما حدث اليوم في ساحة الوثبة جريمة يدينها المتظاهرون وتدينها الإنسانية والأديان ويعاقب عليها القانون" وفق ما نقلت "الأناضول".
وأوضح البيان: "نعلن براءتنا نحن المتظاهرين السلميين مما حدث في ساحة الوثبة، ونعلن براءتنا أيضا من أي سلوك خارج نطاق السلمية التي بدأنا بها وسنحافظ عليها حتى تحقيق آخر مطالبنا الحقة".
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