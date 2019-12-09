الرئيسية | عربي و دولي الملك سلمان يقرّ ميزانية 2020 بإنفاق بلغ ترليون و20 مليار ريال

وطنا اليوم-عمان:أقرّ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ميزانية البلاد للعام 2020، التي تهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي .

وبحسب وكالة الانباء السعودية "واس"، يبلغ الإنفاق في هذه الميزانية ( ترليون وعشرين مليار ريال )، بما يعادل 272 مليار دولار.

وقال الملك سلمان في خلال ترؤسة لمجلس الوزراء: " ان هذا المستوى من الإنفاق يؤكد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتعد هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان ".

من جهته، قال وزير المالية السعودي: "إن إجمالي الإنفاق المعتمد قدره ( 1,020) مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي)، ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019م 1,048 مليار ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي)".

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