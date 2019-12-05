بيلوسي تأمر بصياغة لوائح الاتهام بحق ترامب

وطنا اليوم-عمان:أمرت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الخميس، اللجنة القضائية في المجلس بصياغة لوائح الاتهام بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أكد أنه "سينتصر" في معركة عزله.

وقالت بيلوسي للصحفيين: "أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير."

ودعم 3 خبراء دستوريون، جهود الديمقراطيين الرامية إلى عزل ترامب، معتبرين أن سعيه إلى دفع جهة خارجية إلى التدخل في الانتخابات الأميركية، يشكل أساسا صالحا لعزله، وذلك مع انطلاق المرحلة 2 من التحقيق في مجلس النواب.

وكتب ترامب على تويتر: "الجيد هو أن الجمهوريين موحدون الآن أكثر من أي وقت مضى. سننتصر".

البيت الأبيض قال، على الديمقراطيين "أن يخجلوا" من أنفسهم بعد أن أطلقت بيلوسي إجراءات عزل ترامب.

وصرحت كبيرة المتحدثين باسم ترامب ستيفاني غريشام عبر تويتر: "يجب أن يخجل الديمقراطيون من أنفسهم"، مضيفة أنه عندما يطلق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إجراءات العزل، فإن ترامب يتطلع إلى "محكمة عادلة في مجلس الشيوخ" الذي يسيطر عليه الجمهوريون.