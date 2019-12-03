الرئيسية | عربي و دولي ترمب يؤكد سيطرة بلاده على النفط في سوريا

وطنا اليوم-عمان:أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وضعت النفط في سوريا تحت سيطرتها وبات بمقدورها التصرف به كما تشاء.

وقال ترمب بعد لقاء جمعه مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، في لندن، على أبواب افتتاح أعمال قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة البريطانية "لقد حاول داعش حفظ سيطرته على النفط، أما الآن فأصبحنا نحن الذين نسيطر عليه بشكل كامل. وأقول بكل صراحة إننا نتمتع في هذا الشأن بدعم عدد كبير من الناس المختلفين. وفي حقيقة الأمر، لم يبق في هذه الأراضي (السورية) من عسكريينا سوى من يحمون النفط. النفط في أيدينا ويمكننا أن نفعل به ما نشاء".

يذكر ان ترمب اعلن في تشرين الثاني الماضي سحب القوات الأمريكية من منطقة عملية "نبع السلام" العسكرية، التي شنتها تركيا، في 9 تشرين الثاني، ضد المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا، لكنه أكد نية واشنطن إبقاء الحقول النفطية في هذا الجزء من سوريا تحت سيطرتها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إن إداراته لا تدعم الاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران، لكنه امتنع عن التعليق على المظاهرات التي خرجت في مدن إيرانية مؤخرا.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم المحتجين في إيران، قال ترامب: "لا أريد التعليق على ذلك ، لكن الإجابة هي لا. لكنني لا أريد التعليق على ذلك".

وفي موضوع آخر، قال ترامب إنه ي"درس فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ روسية"، منحيا باللوم على سلفه في عدم بيع نظام صواريخ أمريكي لأنقرة.

وعندما سئل في المؤتمر الصحفي عما إذا كان سيفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ (أس400) قال "نناقش ذلك الآن ونجري محادثات بشأن ذلك الآن".

وأضاف: "كما تعرفون فإن تركيا كانت تريد شراء نظام باتريوت الخاص بنا و(الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما لم يسمح لها بذلك ولم يسمحوا لهم إلا عندما أصبحوا مستعدين لشراء نظام آخر".

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