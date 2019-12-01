المملكة العربية السعودية تتسلم رئاسة قمة العشرين والعنزي يعلق

وطنا اليوم- تتوالى الانجازات السياسية والاقتصادية للمملكة العربية السعودية منذ تسلم خادم الحرمين الشريفين سدة الحكم قبل خمسة اعوام، إذ شهدت المملكة تحولات مهمة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي خصوصا مع اطلاق ولي العهد الامير محمد رؤية2030 هذه الروية التي تتضمن مجموعة متكاملة ومتوازنة من الاهداف للنهوض بالمجتمع والدولة واللحاق بركب التقدم والتطور.

من جانبه علق الاعلامي الكبير الاستاذ عبدالسلام المشيطي العنزي المستشار الاعلامي في السفارة العودية في عمان على تسلم السعودية رئاسة قمة العشرين لمدة عام مفتخرا، وقد نشر على حسابه عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي قائلا:

إنجازات جديدة ونجاحات تتوالي بتسلم المملكة العربية السعودية رئاسة #قمة_العشرين رسمياً لمدة سنة والتي ستعقد في العاصمة الرياض، في نوفمبر ٢٠٢٠ ملخص لتصريح سيدي سمو ولي العهد

#قمة_الـ20_برئاسة_المملكة#فرصتنا_لنلهم_العالم_برؤيتنا#يوميات_دبلوماسي