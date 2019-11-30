 وطنا نيوز -العنزي يغرد مفتخرا بوطنه المملكة في عهد خادم الحرمين
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العنزي يغرد مفتخرا بوطنه المملكة في عهد خادم الحرمين
التاريخ : 30-11-2019 09:55:09 المشاهدات: 694

وطنا اليوم- غرد المستشار الاعلامي في سفارة المملكة العربية السعودية في عمان عبدالسلام المشيطي العنزي، على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي مستذكرا الانجازات التي تحققت والتي ستتحقق في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامير محمد بن سلمان.

وهذا ما نشره على حسابه

شهدت المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - قفزات تنموية وحضارية عظيمة وكبيرة في جميع المجالات، وضعتها في مقدمة دول العالم المتحضر ، يحق لنا أن نفخر بهذه القيادة الرشيدة وبهذا الوطن العظيم.


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