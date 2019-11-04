الرئيسية | عربي و دولي اليمن : بعرض عسكري نوعي واحتفاء بعيد الجلاء .. الوية المقاومة الجنوبية تعلن رسمياً تشكيل اللواء الخامس مقاومة

وطنا اليوم-الضالع | خاص

بتوجيهات سيادة اللواء ركن شلال علي شايع دشنت الوية عصر اليوم السبت 30 نوفمبر في معسكر العرشي الاستراتيجي وسط مدينة الضالع حفل تشكيل اللواء "الخامس" مقاومة جنوبية بقيادة العقيد "محمود البتول" بعرض عسكري لواحدات من قوات اللواء وذلك تزامنا مع احتفالات الشعب الجنوبي بالذكرى الثانية

والخمسون لعيد الجلاء في الثلاثين من نوفمبر 1967 للميلاد .



وفي الحفل المهيب قدم أفراد ومنتسبي اللواء الخامس مقاومة عرضا عسكريا نوعيا أضهروا فيه مهاراتهم الميدانية وفنون الجندية التي اكتسبوها من خلال دورات تدريبية مطولة خضع لها الأفراد تضاف إلى ما اكتسبوه من خبرة ميدانية في جبهات القتال .



وانطلقت فعاليات الكرنفال المهيب بآي من الذكر الحكيم تلاها القارئ ابراهيم صالح ثم النشيد الوطني لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وكلمة محورية لقايد اللواء "الخامس" مقاومة العقيد "محمود البتول" وقصيدة شعرية نارية للطفلة "تقوى علي السكري" وعددا من الفقرات الأخرى .



وفي كلمته استهل العقيد "محمود البتول" حديثه قائلا: انه ليوم تاريخي ان نشارك شعبنا الجنوبي العظيم احتفاله بـ ال30 من نوفمبر جلاء آخر جندي بريطاني من أرض الجنوب، وبالمناسبة إنها لحظة تاريخية أن نعلن اليوم الإشهار الرسمي للواء "الخامس" مقاومة تحت مظلة ألوية المقاومة الجنوبية بقيادة اللواء الركن "شلال علي شايع " القائد العام لألوية المقاومة الجنوبية وأضاف العقيد "البتول" أيضاً : ان تشكيل اللواء "الخامس" هو ثمرة جهود كبيرة وانتصارات حققناها في جبهة الأزارق وفي مختلف الجبهات، وإننا

أصبحنا اليوم أكثر تنظيما وقوة وبجهود جبارة استطعنا أن نصل اليوم إلى مرحلة متقدمة من الإعداد العسكري النوعي .



وواصل البتول قائلا: لقد أصبح اليوم اللواء "الخامس" وكل ألوية المقاومة القوة الموحدة الأكبر على الأرض، ولن نكون إلا كما عهدنا شعبنا الجنوبي نحمل بكف بندقية وبكف كفن ونحن اليوم ندشن هذا اللواء بوحدات رمزيه ومن تبقى من الابطال فهم في الخنادق مرابطون يجسدون حقيقة مبادئنا .



وأكد "البتول" في كلمته على استمرارية الشراكة مع التحالف العربي في الحرب ضد مليشيات الحوثي قائلا : لن نخذل حلفائنا في قتال مليشيات الحوثي الذين وقفوا معنا وبقوة وسنذكر للتاريخ الوقفة المشرفة لدول التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة

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واختتم العقيد "محمود البتول" كلمته بالقول : كل التحية والإجلال للشهداء والجرحى وللشعب الجنوبي العظيم، ولقيادتنا العسكرية باللواء الركن "شلال علي شايع" والقيادة السياسية ممثلة بالرئيس "عيدروس الزبيدي" .



حضر الحفل لكرنفالي والعرض العسكري لقوات اللواء "الخامس مقاومة" كلا من : قائد اللواء الأول مقاومة العقيد "وليد سكرة"، وقائد اللواء الثالث مقاومة العميد "زكريا عمر قحطان"، وقائد اللواء الرابع مقاومة العقيد

"أوسان الشاعري"، وعدد من قادة الكتائب والمواقع هذا ويعد اللواء الخامس مقاومة من أبرز التشكيلات العسكرية التي تم تشكيلها مؤخرا ضمن قوات ألوية المقاومة في الضالع ، وحقق اللواء إنجازات

كبيرة في جبهة الأزارق منذ اندلاع المعارك هناك قبل حوالي ثمانية أشهر .















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