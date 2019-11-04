|
تصاعد الاحتجاجات أمام مؤسسات لبنان والإضرابات تتسع
وطنا اليوم-عمان:يواصل محتجّون لبنانيون، الجمعة، اعتصاما أمام مبنى الضريبة المضافة بالعاصمة بيروت، لليوم الثاني، وسط أنباء عن تدخل قوات الأمن لإدخال الموظفين بالقوة، وهو مشهد تكرر أمام مقار عدة مؤسسات رسمية أخرى في مناطق مختلفة، لا سيما المصرف المركزي.
وأضافت الوكالة أن "مجموعة من المحتجين عمدت صباح اليوم إلى إقفال مكتب شركة كهرباء جبل لبنان في مزبود، وأجبرت الموظفين على ترك مكاتبهم".
وفي بلدة شحيم، أقفل محتجون لبعض الوقت مركز شركة "أوجيرو" للاتصالات، ومكتب مياه جبل لبنان.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|