الرئيسية | عربي و دولي روسيا تثني على أسطورة الاستخبارات السوفياتية بعد وفاتها

وطنا اليوم-عمان:أثنى الكرملين، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، على ضابطة المخابرات السوفيتية الراحلة جوهر فارتانيان، التي ساعدت على إحباط مؤامرة نازية لقتل ونستون تشرشل، وجوزيف ستالين، وفرانكلين روزفلت، قائلاً إن حياتها المهنية «ربما غيرت مجرى التاريخ».

وكانت فارتانيان، التي توفيت يوم الإثنين الماضي عن عمر 93 عاماً، عميلة سرية ميدانية على مدى عقود، وتصفها وسائل إعلام روسية بأنها «أسطورة الاستخبارات السوفيتية»، ويقال إنها ساعدت في إحباط مخطط مدعوم من أدولف هتلر، لاغتيال قادة الحلفاء في أول مؤتمر «للثلاثة الكبار» والذي عقد في طهران في 1943.

وولدت فارتانيان في أرمينيا عام 1926، وانتقلت إلى إيران في الثلاثينيات حيث انضمت عندما كان عمرها 16 عاماً لجماعة مناهضة للفاشية، قادها زوجها المستقبلي والجاسوس السوفيتي جيفورك فارتانيان، الذي كان مكلفاً بتأمين المؤتمر الذي عقد إبان الحرب العالمية الثانية.

وكان جيفورك فارتانيان -الذي توفي عام 2012- قد قال سابقاً إن الجماعة السوفيتية، التي كشفت بالفعل أكثر من 400 عميل نازي في إيران، حددت مجموعة من القتلة المأجورين النازيين قبل المؤتمر واعتقلتهم، مما أدى لإحباط المؤامرة التي تعرف باسم «عملية الوثب الطويل».

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء: «من دون جوهر فارتانيان وزوجها جيفورك، ربما كان تاريخ عالمنا مختلفاً. هذان شخصان تركا بصمتهما على تاريخ البشرية».

كما عبّر الرئيس فلاديمير بوتين الذي كان ضابطاً أيضاً بالمخابرات السوفيتية في ألمانيا الشرقية إبان الحرب الباردة، عن تعازيه لعائلة وأقارب فارتانيان.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء سابق مع ضابطة الاستخبارات السوفييتية جوهر فارتانيان – رويترز

مارس جيفورك وزوجته العمل السري على مدى 30 سنة في دول الغرب والشرقين الأوسط والأقصى، وقدّم جيفورك نفسه في مناسبات عدة على أنه رجل أعمال إيراني أحياناً أو صحفي إسباني أحياناً أخرى، وقام الزوجان بزيارة 100 بلد.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر