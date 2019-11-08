الرئيسية | عربي و دولي أردوغان يبدأ زيارة إلى قطر على رأس وفد رفيع المستوى

وطنا اليوم-عمان:وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد رفيع المستوى.

ويرافق الرئيس التركي عدد كبير من الوزراء في مقدمتهم وزراء الخارجية والدفاع والخزانة والمالية والتجارة إضافة لرئيس جهاز المخابرات.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان لها أن أردوغان سيبحث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعزيز العلاقات الثنائية، على أن يشهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم في عدة مجالات.

ومن المتوقع أيضا ومن المقرر كذلك أن يزور أردوغان قاعدة طارق بن زياد التركية التي تضم نحو خمسة آلاف جندي، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن نية قطر شراء 100 دبابة مصنّعة في تركيا.

وتشكلت اللجنة تنفيذًا لاتفاقية أمنية مشتركة، وضمن بروتوكول تعاون أمني موقع عام 2011، وتعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين.

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