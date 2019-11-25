جرحى بهجوم أنصار حزب الله وأمل على مظاهرات بيروت

وطنا اليوم-عمان:قالت وسائل إعلام لبنانية، إن 10 أشخاص أصيبوا، وتم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج، بعد هجوم شنه العشرات من مؤيدي حزب الله، وحركة أمل، على المتظاهرين قرب جسر الرينغ في بيروت، ليل الأحد الإثنين.

ورشق المهاجمون قوات الأمن والجيش بالحجارة، بعد محاولتها إبعادهم عن المتظاهرين.

ووصل عشرات الشبان سيرا على الأقدام وعلى دراجات نارية إلى جسر الرينغ، بعد وقت قصير من إقدام متظاهرين على قطعه، وفق ما بثت شاشات التلفزة المحلية مباشرة على الهواء.

وكال الشبان المهاجمون الشتائم والإهانات للمتظاهرين والمتظاهرات، مرددين هتافات داعمة للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ورئيس البرلمان رئيس حركة أمل نبيه بري، بينها "بري، نصرالله والضاحية كلها"، بالإضافة إلى هتاف "شيعة شيعة" الذي كرروه مرارا.

وردّ المتظاهرون بإلقاء النشيد الوطني اللبناني وترداد هتاف "ثورة، ثورة" و"ثوار أحرار، منكمل المشوار".

واستقدمت قوات الأمن والجيش تعزيزات إلى المكان، لمنع المهاجمين من التقدم نحو المتظاهرين.

وتوجهت مجموعة من المهاجمين إلى وسط بيروت، حيث عملوا على هدم عشرات الخيم في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، التي تستضيف منذ أكثر من شهر نقاشات وندوات حوارية.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية. ويبدو الحراك عابرا للطوائف والمناطق، ويتمسك المحتجون بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، لاتهامها بالفساد ونهب الأموال العامة.

وجاء هذا التوتر بعد وقت قصير من قطع مئات المتظاهرين في مناطق عدة الطرقات الرئيسية؛ استباقا لإضراب عام دعوا إليه الاثنين احتجاجا على عدم تحديد الرئيس اللبناني ميشال عون موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف بتشكيل حكومة جديدة، بعدما قدم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته تحت ضغط الشارع الشهر الماضي.

وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها مناصرون لحزب الله وحليفته أمل المتظاهرين الذين يطالبون برحيل الطبقة السياسية مجتمعة، ويفخرون بأن حراكهم غير المسبوق في لبنان عابر للمناطق والطوائف والأحزاب.

وكان المئات من المحتجين تجمعوا في نقاط عدة في أنحاء البلاد، الأحد، في إطار نشاطات ترفيهية ونزهات في الساحات والشواطئ، وفق وسائل الاعلام.

ومنذ بدء الحراك الشعبي، تشهد أيام الأسبوع تحركات احتجاجية عدة، تشمل اعتصامات أمام مؤسسات رسمية ومصارف، ولكن عادة ما تحصل التظاهرات الأكبر التي تملأ الساحات يوم الأحد.

وأحيا عشرات آلاف اللبنانيين الجمعة الذكرى السادسة والسبعين لاستقلال الجمهورية بتنظيم "عرض مدني" بدلا عن العرض العسكري التقليدي الذي بقي هذه السنة محصورا في وزارة الدفاع.

وواكبت التحركات المدنية أجواء احتفالية وحماسية.

وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية مساء السبت خمسة شبان بينهم ثلاثة قاصرون، لازملتهم لافتة للحزب الذي يتزعمه رئيس الجمهورية شرق بيروت، قبل أن تعود وتفرج عنهم لاحقا وفق محامين، إثر موجة انتقادات غاضبة.

وأفادت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في لبنان على صفحتها على فيسبوك، أنه جرى "توقيف خمسة شبان من ضمنهم ثلاثةٌ قاصرون في حمانا من قبل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان؛ على خلفية إزالة لافتة لمركز للتيار الوطني الحر".

وأوضح الجيش في البيان أنه تسلم الموقوفين الخمسة، وبينهم اثنان في الـ15 من العمر وآخر في الـ12 من العمر، من شرطة بلدية حمانا، التي تبعد 20 كيلومترا شرق بيروت، قبل أن يسلمهم لقوى الأمن الداخلي.

وأثارت القضية غضب الناشطين الذين انتقدوا على وسائل التواصل الاجتماعي توقيف أطفال، وكتب أحدهم "يسقط نظام يعتقل الأطفال"، وعلّق آخر "حين يهز طفل في الـ12 من العمر عرش الدولة، اعرف أن الدولة فاسدة".

وخلال أسابيع من الحراك الشعبي، أوقفت القوى الأمنية عشرات المتظاهرين قبل أن تطلق سراحهم، وقد بدت آثار ضرب على عدد منهم.

ووثقت لجنة المحامين خلال الشهر الأول من التظاهرات توقيف 300 شخص بينهم 12 قاصرا، قبل أن يتم إطلاق سراحهم خلال 24 او 48 ساعة من توقيفهم. لكن ما تزال مجموعة من 11 شخصا، بينهم قاصران، موقوفين في قضية اقتحام فندق في مدينة صور (جنوب) خلال الأسبوع الأول من الاحتجاجات.