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شهيد تاسع متأثرًا بجراحه من عائلة السواركة في غزة
وطنا اليوم-عمان:استشهد مواطن فلسطيني، الجمعة، متأثرا بحروح خطيرة اصيب بها جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل عائلته في دير البلح وسط قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة ان المواطن محمد سالم السواركة 40 عاما استشهد متأثرا بجروحه التي اصيب بها في 14 من الشهر الحالي خلال تصعيد الاحتلال على قطاع غزة ليرتفع عدد شهداء عائلة السواركة الذين استشهدوا جراء قصف الاحتلال الى تسعة شهداء.
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