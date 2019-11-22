الرئيسية | عربي و دولي مستوطنون يحرقون مركبات ويخطون شعارات عنصرية بنابلس

وطنا اليوم-عمان:أقدم عدد من المستوطنين، فجر الجمعة، على حرق عدة مركبات فلسطينية وخطوا شعارات عنصرية في ثلاثة مناطق مختلفة في محافظة نابلس .

وذكرت وكالة معا الفلسطينية نقلا عن غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة ان المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على جدران منزل المواطن ثائر احمد عواد حنايشه واحرقوا مركبتة في منطقة خربة ابو حميد الواقعة في شمال شرق بلدة بيت دجن شرق نابلس عند الساعة الثانية من فجر اليوم .

وفي قرية قبلان جنوب نابلس اقتحم عدد من المستوطنين القرية واحرقوا مركبة وخطوا شعارات عنصرية قبل انسحابهم منها .

وأضاف دغلس ان المستوطنين اقتحموا قرية المجدل جنوب نابلس وقاموا باضرام النار في عدد من المركبات تعود ملكيتها لمواطنين في القرية، كما خطوا شعارات عنصرية.

ووصف دغلس هجمات المستوطنين في ثلاثة مواقع بانها خطيرة، مشيرا الى ان الهجمات منظمه وان المستوطنين يسارعون في حرق ممتلكات المواطنين بصورة متزايدة، داعيا المؤسسات الدولية إلى الوقوف بجدية جراء إرهاب المستوطنين.

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