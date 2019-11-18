الرئيسية | عربي و دولي إلغاء عدد من رحلات الطيران في بيروت

وطنا اليوم-عمان:علقت رئاسة مطار بيروت الدولي على ما تم تداوله عبر وسائل إعلام محلية لبنانية ومواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء العديد من الرحلات الجوية من وإلى المطار.

واعتبرت رئاسة المطار، في بيان لها أوردته مواقع محلية، بأن إلغاء بعض الرحلات يأتي في سياق اعتيادي خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.

وأرجعت سبب ذلك بأن حركة الطائرات في هذا الشهر تكون متدنية، مقارنة بالأشهر الأخرى من العام.

وتابعت: "تعمد العديد من شركات الطيران العاملة في المطار وخصوصا تلك التي تسير أكثر من رحلة في اليوم الواحد إلى إلغاء بعض هذه الرحلات، نظرا لانخفاض عدد الركاب على متنها، أو تحويل العدد القليل من الركاب إلى رحلات شركات أخرى ضمن التعاون التجاري في ما بينها".

وقالت: "إلغاء بعض الرحلات خلال هذه الفترة من السنة في المطار يعتبر أمرا طبيعيا ولا يدعو إلى أي تفسير آخر، وإنه قد يتكرر لأكثر من مرة خلال هذا الشهر".

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