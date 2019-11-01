الرئيسية | عربي و دولي بعد أنباء حل الأزمة.. تغيير مفاجئ لمقر انعقاد القمة الخليجية

وطنا اليوم-عمان:تحدثت مصادر عن اتجاه مجلس التعاون الخليجي، إلى نقل مكان انعقاد القمة المقبلة للقادة، من أبو ظبي إلى الرياض.

وبحسب مصدر مطلع نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية، فإن الأمانة العامة للمجلس، أوضحت أن القمة ستعقد في الرياض الشهر المقبل.

وذكر المصدر أن نقل مكان انعقاد القمة الـ39، جاء بناء على طلب إماراتي، دون إبداء الأسباب.

ومن المرجح أن تنعقد القمة الخليجية قبل منتصف شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل.

يشار إلى السعودية كانت آخر مستضيف للقمة الخليجية في نفس التوقيت من العام الماضي، بعد اعتذار سلطنة عمان.

وتأتي القمة الخليجية في وقت يتوقع فيه حصول انفراجة في الأزمة الخليجية بعد عامين ونصف على القطيعة بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى.

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