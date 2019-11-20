 وطنا نيوز -الرئيس الفلسطيني: نتنياهو رفض مقابلتي 20 مرة
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الرئيس الفلسطيني: نتنياهو رفض مقابلتي 20 مرة
التاريخ : 20-11-2019 11:15:24 المشاهدات: 1326

وطنا اليوم-عمان:نقلت صحيفة معاريف العبرية، عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قوله، إن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو رفض الجلوس معه رغم أكثر من 20 عرضًا قدمها لأجل هذه الغاية.

وقال عباس ان خطة التسوية التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنطقة الشرق الأوسط ماتت " قلنا مقدمًا إنها لن تنجح".

وأضاف "في أوسلو جلسنا وحدنا مع الكيان وبعد ثمانية أشهر توصلنا إلى اتفاق بدون الأمريكيين ولو شاركوا في المفاوضات لكانوا أفشلوها".

وهاجم الرئيس عباس اعلان وزير الخارجية الأمريكي الذي يعتبر أن مستوطنات الضفة الغربية غير مناقضة للقانون الدولي وقال": ليس له أي أساس".

ووفقا للصحيفة، فقد كشف عباس أن "نتنياهو رفض الجلوس معي عدة مرات"، قائلًا "لقد عرضت على نتنياهو أن نجتمع معا، أكثر من عشرين مرة، ولكنه رفض".

وكشف أبو مازن أن نتنياهو حاول منعه من المشاركة في جنازة الرئيس السابق شمعون بيرس وأنه وافق على حضوره للجنازة بعد أن هددت السلطة بالكشف عن تصرفات نتنياهو ونشرها بالإعلام.


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