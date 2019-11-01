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قصف صاروخي إسرائيلي كثيف على محيط دمشق
وطنا اليوم-عمان:لقي شخصان مصرعهما واصيب اخرون في هجوم اسرائيلي كثيف بالصواريخ فجر اليوم الأربعاء على محيط مدينة دمشق، بحسب ما أعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) اليوم.
وأضاف، "في تمام الساعة الواحدة والدقيقة العشرين من فجر اليوم قام الطيران الحربي الإسرائيلي من اتجاهي الجولان المحتل ومرج عيون اللبنانية باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ، وعلى الفور تصدت منظومات دفاعنا الجوي للهجوم الكثيف وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها"، مشيرا الى أن "شظايا أحد صواريخ العدوان الإسرائيلي أصابت منزلاً في بلدة سعسع جنوب غرب دمشق ما أسفر عن تدمير المنزل واستشهاد شخصين وإصابة عدد آخر تم إسعافهم إلى المشافي في القنيطرة ودمشق لتلقي العلاج المناسب".
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