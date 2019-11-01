قصف صاروخي إسرائيلي كثيف على محيط دمشق

وطنا اليوم-عمان:لقي شخصان مصرعهما واصيب اخرون في هجوم اسرائيلي كثيف بالصواريخ فجر اليوم الأربعاء على محيط مدينة دمشق، بحسب ما أعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) اليوم.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله، "تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري فجر الاربعاء لعدوان إسرائيلي كثيف بالصواريخ على محيط مدينة دمشق ودمرت معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها ما ادى الى استشهاد اثنين واصابة آخرين جراء العدوان".

وأضاف، "في تمام الساعة الواحدة والدقيقة العشرين من فجر اليوم قام الطيران الحربي الإسرائيلي من اتجاهي الجولان المحتل ومرج عيون اللبنانية باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ، وعلى الفور تصدت منظومات دفاعنا الجوي للهجوم الكثيف وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها"، مشيرا الى أن "شظايا أحد صواريخ العدوان الإسرائيلي أصابت منزلاً في بلدة سعسع جنوب غرب دمشق ما أسفر عن تدمير المنزل واستشهاد شخصين وإصابة عدد آخر تم إسعافهم إلى المشافي في القنيطرة ودمشق لتلقي العلاج المناسب".

وأشار الى أن شظايا أحد صواريخ العدوان الإسرائيلي أصابت أيضا أحد الأبنية السكنية في ضاحية قدسيا غرب دمشق ما أسفر عن إصابة فتاة وإلحاق أضرار كبيرة في البناء.

من جانبه ذكر مصدر طبي في مشفى قطنا الوطني أن رجلاً وامرأة استشهدا فيما أصيب عدد آخر جراء العدوان في بلدة بيت سابر بمنطقة سعسع جنوب غرب دمشق.

واكد الجيش الاسرائيلي انه شن ضربات على مواقع عسكرية في دمشق اليوم الأربعاء ردا على إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه اسرائيل قبل يوم، وقال في تغريدة على حسابه في تويتر صباح اليوم إنه "شن ضربة على نطاق واسع استهدفت مواقع للنظام السوري".