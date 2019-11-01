الرئيسية | عربي و دولي صورة لافتة لوزير خارجية أمريكا خلال مقابلة صحفية

وطنا اليوم-عمان:تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء، صورة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مقابلة صحفية.

وأظهرت الصورة بومبيو أثناء جلوسه أمام صحفي أمريكي يضع قدما على قدم، وكتب صحفي مصري: "تأمل كيف يجلس الصحفي وكيف يجلس الوزير (..)، في بلادنا يبدو الصحفي وهو يجري حوارا إعلاميا مع الرئيس أو الوزير، في هيئة ماسح الأحذية"، بحسب وصفه.

وأثارت الصورة تعليقات وردود متباينة، وقال محمد متوكل: "يلزمنا عشرات السنين وملايين الشهداء لمشهد كهذا"، في حين كتب أبو حسن العراقي: "خلال الحوار مع أي مسؤول، فالمسؤول يكون في قاعة امتحان، ويتوسل أن يجيب على جميع أسئلة الصحفي، ليأخذ درجة عالية (..)".

أما ناصر العجمي فرفض مدح الصورة قائلا: "كل شيء يعملونه الغرب تعتقدون أنه صح، والذي يعملونه العرب خطأ، حتى لو كان الاثنين على خطأ".

وفي نفس الإطار، رفض مالك الشاعر الإعجاب بالصورة قائلا: "هذه صورة لا تسوق أنها حضارية (..)، هذه قلة احترام من صحفي، وضعف شخصية الوزير (..)، ليس كل ما يفعله الغرب هو مدعا للفخر والاحترام".

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