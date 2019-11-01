سيئول تحرك مدمرة بعد حجز الحوثي سفنها.. ووزير دفاعها للرياض

وطنا اليوم-عمان:أفادت وكالة "يونهاب" الرسمية لكوريا الجنوبية، بإرسال حكومة سيئول مدمرة عسكرية بحرية إلى مكان احتجاز السفن الكورية التي قامت جماعة الحوثيين بـ"خطفها"، فيما توجه وزير دفاعها إلى السعودية.

وأرسلت الحكومة الكورية الجنوبية مدمرة "كانغ -كام -تشان" التي كانت تقوم بمهامها لمكافحة القراصنة قبالة السواحل الصومالية، إلى مكان الحادث.

وقالت: "من المتوقع أن تصل المدمرة إلى مكان الحادث يوم الخميس".

ونقلت عن مصدر في وزارة الخارجية، أن "المدمرة ستتعامل مع الحادث بمرونة اعتمادا على الوضع"، مضيفا: "ستتعاون الحكومة الكورية الجنوبية بشكل وثيق مع الدول الحليفة لإنقاذ مواطنيها".

وأكدت الوكالة توجه وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونغ كيونغ-دو إلى المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، للاجتماع مع كبار المسؤولين هناك.

وعلى الرغم من أن الزيارة كان مخططا لها سابقا، إلى أن الأضواء باتت مسلطة عليها مع احتجاز الحوثيين سفنا كورية في المياة الإقليمية.

وتوجه جونغ إلى المملكة في زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام بدعوة من الرياض، وفقا لوزارة الدفاع.

وقالت الوزارة: "خلال الزيارة يخطط الوزير للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبد العزيز وكبار المسؤولين الأمنيين والدفاعيين لمناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي في مجال الدفاع".

ولفتت الوزارة إلى أن الزيارة تأتي "ردا على الزيارة التي قام بها ابن سلمان إلى كوريا الجنوبية في حزيران/ يونيو الماضي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع في المملكة".

ولفتت الوكالة إلى أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط والمصدر الأول للنفط الخام لها.