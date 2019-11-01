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سيئول تحرك مدمرة بعد حجز الحوثي سفنها.. ووزير دفاعها للرياض
وطنا اليوم-عمان:أفادت وكالة "يونهاب" الرسمية لكوريا الجنوبية، بإرسال حكومة سيئول مدمرة عسكرية بحرية إلى مكان احتجاز السفن الكورية التي قامت جماعة الحوثيين بـ"خطفها"، فيما توجه وزير دفاعها إلى السعودية.
ونقلت عن مصدر في وزارة الخارجية، أن "المدمرة ستتعامل مع الحادث بمرونة اعتمادا على الوضع"، مضيفا: "ستتعاون الحكومة الكورية الجنوبية بشكل وثيق مع الدول الحليفة لإنقاذ مواطنيها".
وأكدت الوكالة توجه وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونغ كيونغ-دو إلى المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، للاجتماع مع كبار المسؤولين هناك.
وتوجه جونغ إلى المملكة في زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام بدعوة من الرياض، وفقا لوزارة الدفاع.
وقالت الوزارة: "خلال الزيارة يخطط الوزير للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبد العزيز وكبار المسؤولين الأمنيين والدفاعيين لمناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي في مجال الدفاع".
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