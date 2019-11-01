الرئيسية | عربي و دولي نائبة تونسية ترفض قراءة الفاتحة على ارواح شهداء غزة

وطنا اليوم-عمان:رفضت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، النائب عبير موسى، قراءة الفاتحة على ارواح شهداء عزة بشكل خاص وفلسطين على وجه العموم .

وطالب رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي النواب، قراءة الفاتحة على شهداء عزة وذلك في أول جلسة للبرلمان التونسي الجديد .

ووصف تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الاعلام التونسية، موقف النائب موسى بـ"المقرف".

ويعرف الحزب الدستوري الحر، هو حزب سياسي تونسي تأسس في 23 سبتمبر 2013 من قبل رئيس الوزراء السابق حامد قروي تحت اسم الحركة الدستورية، قبل اتخاذ اسمه الحالي في 16 أغسطس 2016، ويهدف الحزب إلى للجمع بين مؤيدي التجمع الدستوري الديمقراطي للرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وفشل الحزب في ايصال عبد الرحيم الزواري إلى الانتخابات الرئاسية 2014، ومنذ 16 أغسطس 2016 المحامية عبير موسي "النائب " حاليا.

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