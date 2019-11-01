الرئيسية | عربي و دولي تحذير أميركي من السفر للقدس والضفة الغربية

وطنا اليوم-عمان:حذرت السفارة الأمريكية في القدس الأمريكيين من السفر إلى القدس والضفة الغربية وغزة.

تحذير السفارة الأمريكية يأتي بعد وقت قصير من إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو تخفيف واشنطن موقفها تجاه المستوطنات.

وقالت السفارة في بيان: ”تنصح السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين الموجودين في الداخل أو الذين يدرسون السفر إلى أو عبر القدس والضفة الغربية وغزة التحلي بدرجة كبيرة من اليقظة واتخاذ الخطوات الملائمة لزيادة الوعي الأمني في ضوء الموقف الراهن“.

وأضافت السفارة ”قد يستهدف الأفراد أو الجماعات المعارضة لإعلان وزير الخارجية الأخير منشآت الحكومة الأمريكية والمصالح الخاصة الأمريكية والمواطنين الأمريكيين“.

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