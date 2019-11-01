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شلل تام.. وإغلاق طريق في المدن الرئيسة في إيران
وطنا اليوم-عمان:أظهرت خرائط حركة المرور على "غوغل"، إغلاقا واسعا للطرقات في المدن الرئيسية في إيران، تزامنا مع الاحتجاجات الواسعة في الشارع الإيراني بعد قرار رفع أسعار الوقود.
في وقت سابق، توعدت وزارة الداخلية الإيرانية من وصفتهم بأنهم "يخلون بأمن وراحة المواطنين"، وذلك بعد مظاهرات في عموم البلاد احتجاجا على رفع أسعار الوقود.
وأكد وزير الداخلية عبد الرضا فضلي، أن قوات الأمن ستتصدى بحزم لـ"مثيري الفوضى والشغب"، وأنها تعمل على ضبط النفس إلى الآن.
ورفعت الشركة الوطنية للنفط في إيران أسعار البنزين بنسبة 50%، حتى حصة 60 لترا في الشهر، وبنسبة 300% لمن يتجاوز هذه الحصة الشهرية التي تدعمها الدولة.
من جانب آخر، نددت الولايات المتحدة، الأحد، باستخدام السلطات الإيرانية "القوة الفتاكة" ضد المتظاهرين السلميين.
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