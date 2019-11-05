بري محذرًا: لبنان أشبه بسفينة تيتانيك تغرق شيئا فشيئا

وطنا اليوم-عمان:نقلت صحيفة الجمهورية عن نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني قوله، الإثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إن لبنان أشبه بسفينة ستغرق إن لم تُتخذ الإجراءات اللازمة، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تعيشها البلاد.

ونسبت الصحيفة إلى بري قوله: «البلد أشبه بسفينة تغرق شيئاً فشيئاً، فإن لم نتخذ الإجراءات اللازمة فستغرق بكاملها».

كانت صحيفة النهار نقلت عن بري تشبيهه لوضع الشعب اللبناني بركاب السفينة الغارقة تيتانيك.

تأتي هذه التصريحات في وقت تزداد فيه الأزمة في لبنان تعقيداً، خاصة بعد أن قرر وزير المال اللبناني السابق محمد الصفدي انسحابه كمرشح لرئاسة الحكومة المزمع تشكيلها بعد استقالة سعد الحريري نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي على إثر احتجاجات مستمرة في لبنان اعتراضاً على الأوضاع الاقتصادية.

وظهر الصفدي كمرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية يوم الخميس، بعدما قالت مصادر سياسية ووسائل إعلام إن ثلاثة أحزاب رئيسية اتفقت على دعمه لشغل المنصب.

وفي تصريحات سابق لبري، نقلتها أيضاً صحيفة الجمهورية السبت قال فيها إن الأمور في لبنان تزيد تعقيداً، مما يشير إلى أن الأطراف لم تتوصل بعد إلى صيغة نهائية لاتفاق مطلوب لتشكيل حكومة جديدة.

ونقلت صحيفة الجمهورية عن بري قوله «الأمور تزيد تعقيداً ولا بد من حل سريع يخرج لبنان من هذه الأزمة».

ولا تزال الاحتجاجات في شوارع لبنان مستمرة، منذ حوالي شهر تقريباً، حيث يتظاهر اللبنانيون ضد الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد.

وأجبرت الاحتجاجات المستمرة، الحريري، في 29 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على تقديم استقالة حكومته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، لكن المحتجين يواصلون تحركاتهم للضغط من أجل تنفيذ بقية مطالبهم.

ومن بين المطالب؛ تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، إضافة إلى رحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يرون أنها فاسدة وتفتقر للكفاءة.