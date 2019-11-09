الرئيسية | عربي و دولي شملت طهران.. أكثر من ألف نقطة احتجاج بإيران

وطنا اليوم-عمان:شهدت إيران خلال الأيام الثلاثة الماضية تنظيم احتجاجات في أكثر من ألف و80 منطقة بعموم البلاد، شملت المدن الكبرى، ولا سيما العاصمة طهران، بحسب ما أفادت، الأحد، وكالة "فارس" المحلية.

ونقل المصدر ذاته عن مصادر مسؤولة، لم يسمها، أن الأمن أوقف نحو ألف شخص خلال الاحتجاجات، فيما أحرق متظاهرون غاضبون ما يزيد عن مئة مصرف، و50 متجرا.

ولم تشر الوكالة، شبه الرسمية، إلى حصيلة ضحايا الاحتجاجات، لا سيما في أوساط المدنيين، فيما يتداول ناشطون صورا وفيديوهات يعتقد أنها لقتلى سقطوا برصاص القوات الأمنية، وسط تعتيم إعلامي وتقييد لشبكة الإنترنت.

والأحد أيضا، قال قائد شرطة محافظة كرمانشاه ، علي أكبر جويدان، إن "ضابط شرطة قتل متأثرا بجراحه، بعد اشتباكه مع مثيري شغب مسلحين وبلطجية في خضم احتجاجات شعبية شهدتها كرمانشاه، السبت"، حسبما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء (رسمية).

وأضاف "جويدان" أن الشرطي اشتبك مع المسلحين "خلال محاولته الدفاع عن مركز الشرطة الذي يعمل به".

واندلعت الاحتجاجات بعد رفع الشركة الوطنية للنفط، بشكل مفاجئ، أسعار البنزين بنسبة 50%، حتى حصة 60 لترا في الشهر، وبنسبة 300% لمن يتجاوز هذه الحصة الشهرية التي تدعمها الدولة.

وقالت الحكومة الإيرانية إنه من المتوقع أن توفر خطوة رفع أسعار البنزين نحو 2.55 مليار دولار سنويا لإضافة مزيد من الدعم لنحو 18 مليون أسرة إيرانية أو نحو 60 مليون شخص من ذوي الدخول المنخفضة.

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