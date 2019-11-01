الرئيسية | عربي و دولي انفجار سيارة مفخخة وسط بغداد .. ومقتل متظاهرين

وطنا اليوم ـ عربي دولي ذكرت مصادر أمنية عراقية، مساء الجمعة، أن 4 متظاهرين قتلوا وجرح آخرين من جراء انفجار قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.



وأفاد مصدر بأن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت في ساحة الطيران في بغداد، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين.



وقام المتظاهرون في ساحة التحرير بإطفاء النيران ومساعدة الجرحى في موقع الانفجار، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الضحايا.



ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في ساحة التحرير القريبة بالعاصمة.



وسبقت انفجارات عدة بقنابل صوتية وقوع الانفجار استهدفت على الأرجح ترهيب المتظاهرين كما أسفرت عن وقوع إصابات.



من جانبها، كثفت قوات الأمن العراقية من إجراءاتها الأمنية وسط بغداد، حيث يأتي الانفجار بعد مقتل 3 متظاهرين وجرح 40 آخرين، وذلك خلال تفريق قوات الأمن للمحتجين في ساحة الخلاني وسط بغداد، الجمعة.

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