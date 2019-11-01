الرئيسية | عربي و دولي الأسد يعلق على تظاهرات الأردن ولبنان والعراق

وطنا اليوم-عمان:لدى رئيس النظام السوري بشار الاسد ما ينصح به المحتجين في لبنان والعراق. ولديه أيضا ما يقوله عن الأردن.

بحسب الاسد، في حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية، فإن المظاهرات التي بدأت في بداية الأزمة السورية لا تشبه احتجاجات التي شهدها سابقا الاردن او تلك التي يشهدها العراق ولبنان.

وعلى حد قوله، فإن مظاهرات شعبه لم تكن بريئة منذ البداية.

ويعاني المحتجون في العراق من بطش دموي على يد الاجهزة الرسمية العراقية، ما يستدعي التجربة التي خاضها السوريون في بداية احتجاجاتهم السلمية.

وكانت قطاعات واسعة من الشعب السوري خرجت في مظاهرات سلمية لستة أشهر، مطالبة بمحاربة الفساد ورافضة القبضة الأمنية التي يعتمدها النظام في حكم سوريا، قبل أن يضطر بعض المتظاهرين لحمل السلاح دفاعا عن أنفسهم.

وسألت وكالة سبوتنيك الاسد، عن مظاهرات تشهدها الدول المجاورة لسورية مناهضة للحكومات، في الدرجة الأولى في لبنان والعراق، وفي آب الماضي كان هناك مظاهرات في العاصمة الأردنية عمان، فهل هذا يشبه بداية الأحداث في سورية في 2011؟ فأجاب بالتفي.

وقال الأسد: هي لا تشبه ما حصل في سورية، فما حصل في سورية في البداية كان هناك أموال تدفع، وهذا الكلام موثّق، لمجموعات من الأشخاص لكي تخرج في مسيرات، وكان هناك جزء بسيط من الناس خرج مع هذه المسيرات لأن لديه أهدافاً بتغيير ما.. ولكن الحالة العامة لم تكن كذلك، بدأ القتل منذ الأيام الأولى ..إطلاق النار، وهذا يعني بأن المظاهرات لم تكن عفوية.

وأضاف، الأموال كانت موجودة والسلاح كان محضّراً، فإذا لا أستطيع أن أشبه هذه الحالة ببقية الحالات.

وتابع، بكل تأكيد إذا كانت هذه المظاهرات التي خرجت في عدد من الدول المجاورة هي مظاهرات عفوية صادقة تعبر عن رغبة وطنية بتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية وغيرها، فلا بد أن تبقى وطنية، لأن الدول الأخرى التي تتدخل في كل شيء في العالم، كأمريكا والغرب وخاصة بريطانيا وفرنسا وباقي الدول، لابد أن تستغل هذه الحالة لكي تلعب دوراً وتأخذ الأمور باتجاه يخدم مصالحها.

ونصح بشار الاسد المتظاهرين بالقول: أهم شيء هو أن تبقى الأمور في الإطار الوطني. وقال إذا بقيت في الإطار الوطني فلا بد أن تكون إيجابية، لأنها تعبّر عن الشعب في هذه الدول، ولكن عندما يدخل العامل الأجنبي فهي بكل تأكيد ستكون ضد مصلحة الوطن، وهذا ما عرفناه وجربناه في سورية بشكل واضح، فلذلك نتمنى أن تكون هذه التحركات هي فعلاً دافع حقيقي لتغيير نحو الأفضل في كل القطاعات وعلى كل المستويات.

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