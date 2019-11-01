الرئيسية | عربي و دولي نتنياهو أمام القضاء مجددًا بتهم فساد مالي وأخلاقي

وطنا اليوم-عمان:يعتزم المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، افيحاي مندلبليت، الإعلان عن تقديم لائحة اتهام ضد بنيامين نتنياهو، بعد أربعة أيام، حسبما كشف موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني الجمعة.

ويعتزم الليكود خوض معركة على الرأي العام، في محاولة لمنع تعالي مطالب بخروج نتنياهو إلى فترة تعذر عن القيام بمهام رئيس الحكومة بعد تقديم لائحة اتهام مباشرة. ويخطط الليكود إلى تنظيم مظاهرة، الإثنين المقبل.

ويذكر أن نتنياهو مشتبه بارتكاب مخالفات فساد في ثلاثة ملفات. في الملف 1000، (قضية السيجار والشمبانيا) مشتبه نتنياهو بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين وجيمس باكر، إضافة لفساد أخلاقي.

ووفقا للائحة الشبهات التي نشرها مندلبليت، فإن نتنياهو عمل في إطار مناصبه العامة لمصلحة ميلتشين، في عدة أمور تجارية وشخصية، وفيما كان في حالة تناقض خطيرة بين مصلحة الجمهور وبين التزامه الشخصي تجاه ميلتشين".

ويذكر أن الشرطة وقعت عقودا مع عدد من المقريبن والمستشارين السابقين لنتنياهو، وهم شهود أساسيون في هذه القضايا، وتحولوا إلى شهود ملك.

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