الرئيسية | عربي و دولي الحكومة الكويتية تستقيل بعد استجواب لوزيرين في البرلمان

وطنا اليوم-عمان:قدم رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك، الخميس، استقاله بشكل رسمي إلى أمير البلاد، الشيخ صباح الصباح.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، إن جابر المبارك تقدم باستقالته، ليتسنى إعادة الترتيب الوزاري، حيث من المتوقع تكليفه بحكومة تصريف أعمال.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، قال الأربعاء، إن استقالة الحكومة واردة جدا.

وأوضح الغانم أن "سمو الأمير أبلغني أنه لا نية لحل المجلس في الوقت الحالي لكن هناك حاجة لإعادة ترتيب الفريق الحكومي".

وتأتي استقالة الحكومة بعد تقدم مجلس الأمة باستجواب لوزيرين، على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

وكان مرزوق الغانم، قال إن 10 نواب طلبوا طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خالد الجراح، خلال استجواب النائب رياض العدساني له.

وشهدت الكويت خلال الأيام الماضية احتجاجات في ساحة الإرادة، حملت عدة مطالب منها إسقاط الحكومة، ومجلس الأمة، وتغيير قانون الانتخاب، وحل قضية البدون، وإقرار قانون عفو عام.

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