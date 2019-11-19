الرئيسية | عربي و دولي ترمب: سأتولى رئاسة حكومة الإحتلال في حال عزلي عن منصبي

وطنا اليوم-عمان:أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تصريح له عن نيته تولي منصب رئيس وزراء الإحتلال إذا تم عزله عن الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تصريحات لترمب نقلتها صحيفة تابعة لسلطات الإحتلال الأربعاء ، قال إن إدارته تعمل جاهدة على دعم الإحتلال، مشيراً إلى أن نسبة تأييده في كيان الإحتلال تبلغ نحو 98%.

ويتسائل ترمب في لقاء مع يهود أمريكيين بولاية نيويورك الأمريكية، الثلاثاء حسب مقطع فيديوعلى مواقع التواصل الإجتماعي : «ما هو نوع النظام الموجود هناك (في الإحتلال)؟ إنهم جميعاً يتصارعون، لدينا أنواع مختلفة من الصراعات، على الأقل نحن نعرف من هو الزعيم، إنهم مستمرون في خوض الانتخابات ولكن دون فائز.

وأضاف الرئيس الأمريكي: «في الواقع، إذا حدث شيء هنا فإنني سأتوجه إلى "كيان الإحتلال"، وسأتولى منصب رئيس الوزراء على وجه السرعة».

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