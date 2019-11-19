الرئيسية | عربي و دولي صحيفة مقربة من السعودية: تعليمات بعدم التعرض لقطر

وطنا اليوم-عمان:قالت صحيفة مقربة من دوائر صنع القرار في السعودية، إن تعليمات صدرت من دول الحصار، بعدم التعرض بأي إساءة إلى قطر.

وأوضحت صحيفة "إيلاف" أن المملكة، والإمارات، والبحرين، ومصر، تتجه إلى "إرساء توجه على إعلامها بعدم التعرض لدولة قطر في البرامج السياسية والرياضية، وهو ما يمكن تسميته بـ(الغيمة الرابعة) التي تشكلت في سماء دول الخليج والمنطقة العربية خلال الساعات الماضية، وسبقتها ثلاث غيمات ماطرة، على رأسها زيارة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع السعودي إلى مسقط الإثنين، حيث قام بتسليم رسالة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للسلطان قابوس بن سعيد".

وتابعت الصحيفة أن "الغيمة الثانية هي زيارة السياسي الكويتي والخليجي المخضرم عبدالله بشارة الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي لسلطنة عمان، وهي على الأرجح في إطار الجهود والمبادرات الكويتية المستمرة لتنقية الأجواء بين الدول الخليجية، أما ثالث الغيمات الماطرة فقد تمثلت في اتخاذ السعودية والإمارات والبحرين قراراً بالمشاركة في خليجي 24 الذي ينطلق في الدوحة 27 نوفمبر الجاري".

وتحدث حساب "عاجل السعودية" عبر "تويتر"، عن اجتماعات على أعلى المستويات بين السعودية، وقطر، قد ينتج عنها انتهاء الأزمة الخليجية التي استمرت أكثر من عامين.

وقال الحساب إن "منتخبات الدول المقاطعة التي أعلنت عن مشاركتها في بطولة خليجي 24 سوف تسافر بشكل مباشر من عواصمها إلى الدوحة".

وتابع أن "أنباء تحدثت عن انفراجة في العلاقات بين قطر وعدد من الدول الخليجية بعد مفاوضات جمعت مسؤولين من الدول الخليجية والدوحة سوف يتم التغاضي بهذه المفاوضات عن 13 مطلب التي كانت تنادي بها الدول المقاطعة كشرط أساسي لتحقيق المصالحة".

وأضاف: "ذكرت عدة مصادر خليجية غياب القاهرة عن المشهد وأن المفاوضات تجرى بمعزل عنها".

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