 وطنا نيوز -الأمم المتحدة: مرسي قتل تعسفيا من قبل الدولة بشكل وحشي
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الأمم المتحدة: مرسي قتل تعسفيا من قبل الدولة بشكل وحشي
التاريخ : 08-11-2019 05:45:47 المشاهدات: 760

وطنا اليوم-عمان:قالت الأمم المتحدة أن ظروف سجن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي يمكن وصفها بأنها وحشية، وأن موت مرسي يمكن اعتباره وفق هذا الظروف قتلا عقابيا تعسفيا من قبل الدولة.

وأضافت الأمم المتحدة في بيان رسمي، أن خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة أكدوا أن نظام السجن في مصر يمكن أن يكون قد أدى إلى موت مرسي،كما أنه قد يضع صحة وحياة آلاف المعتقلين في السجون في خطر شديد.

وقال البيان: "اعتقل الدكتور مرسي في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها وحشية، خصوصا خلال سنوات الاعتقال الخمس في مجمع سجن طرة"، مضيفا إن "موت مرسي بعد استمرار هذه الظروف يمكن أن يصل إلى القتل التعسفي العقابي من قبل الدولة".


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