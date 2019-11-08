الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط طائرة مسيرة جنوبي البلاد

وطنا اليوم-عمان:قال موقع إلكتروني إيراني شبه رسمي الجمعة، إن طهران أسقطت طائرة مسيرة فوق مدينة ماهشهر الساحلية جنوب البلاد، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ولم يذكر موقع إيران "فرونت بيدج" الإلكتروني إن كانت الطائرة مدنية أم عسكرية، كما لم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولين إيرانيين حتى الآن.

بدوره قال ما يعرف بـ"نادي الصحفيين الشباب" التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرانية إن الجيش "أسقط جسما طائرا مجهول الهوية".

كما ذكرت وكالة تسنيم أن "الدفاع الجوي للجيش الإيراني اسقط صباح الجمعة، طائرة مسيرة مجهولة في ميناء ماهشهر جنوب ايران، حيث وتمكنت منظومة مرصاد الدفاعية الصاروخية للجيش الايراني من اسقاط هذه الطائرة المسيرة بالقرب من ميناء الامام الخميني جنوب غرب البلاد".

وفي وقت لاحق قال الجيش الإيراني تأكيده "إسقاط طائرة مسيرة أجنبية اخترقت المجال الجوي قرب محافظة خوزستان جنوبي البلاد"، فيما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن شريعتي حاكم إقليم خوزستان في جنوب البلاد غلام رضا قوله إن "الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها تابعة قطعا لبلد أجنبي. انتشلنا حطامها ويجري فحصه".

وتدهورت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العام الماضي، من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية عام 2015 وأعاد فرض العقوبات عليها.

وفي حزيران/يونيو الماضي أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة للاستطلاع، وقال الحرس الثوري إنها كانت تحلق فوق جنوب إيران، فيما قالت واشنطن إن الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران كانت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بالخليج.