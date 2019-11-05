على خطى نتنياهو.. غانتس يؤيد فرض السيادة غور الأردن

وطنا اليوم-عمان:قالت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس إن تحالف "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس والذي يقود جهود تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل يؤيد "فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت" بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ممثلي التحالف حايلي تروبر ويوعز هاندل خلال اجتماع لهما مع رئيس حزب "البيت اليهودي"، الوزير رافي بيرتس قولهما إن "الحكومة بقيادة بيني غانتس يمكنها تحقيق إنجازات في وادي الأردن، مثل فرض السيادة في الوادي وشمال البحر الميت".

وأوضح تروبر وهاندل للوزير بيرتس "مدى استعداد حكومتهما للمضي قدما في الضفة الغربية عندما يترأس بيني غانتس الحكومة".

وكان رئيس الحكومة الانتقالية بنيامين نتنياهو كان تعهّد في 10 أيلول/سبتمبر بـ"تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه".

وتمثل منطقة غور الأردن نحو 30% من الضفة الغربية، حيث كشف نتنياهو أنه ينوي ضم مستوطنات تشكل 90% من غور الأردن "باستثناء القرى أو المدن العربية مثل أريحا".