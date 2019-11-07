 وطنا نيوز -السيسي عن الكذابين: والله ما أعرف هيقابلوا ربنا إزاي
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السيسي عن الكذابين: والله ما أعرف هيقابلوا ربنا إزاي
التاريخ : 07-11-2019 12:32:59 المشاهدات: 1409

وطنا اليوم-عمان:دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها في احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، المواطنين إلى التفكر في الأحداث الجارية حاليًا، قائلًا: "شوفوا اللي بيحصل كل يوم وأنتوا تعرفوا إنكم في نضال وقتال مستمر"

وأضاف "كل يوم فيه حكاية، أنا والله ما أعرف هيقابلوا ربنا بالكدب ده كله إزاي، ده كدب كتير أوي، ربنا يكفينا شر أنفسنا، وشرهم" 

وأشار إلى أهمية عمل ندوة تحت إشراف وزارة الأوقاف لمناقشة الشأن العام، قائلًا: "أرجو إن الندوة تبقى لكل أطياف المجتمع سياسي وثقافي واقتصادي واجتماعي، نتكلم ونشوف، لأنه مش بس هيبقى ندوة دينية، والناس كلنا بتسمعنا عشان تعرف إن الشأن العام مختلف عن المفهوم الفردي وحتى المفهوم الجمعي".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، فعاليات احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، في مركز المنارة للمؤتمرات، بحضور عدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.


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