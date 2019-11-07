الرئيسية | عربي و دولي مظاهرات واسعة في الكويت بسبب الفساد

وطنا اليوم-عمان:امتلأت ساحة الإرادة المقابلة لمجلس الأمة الكويتي، ليل الأربعاء الخميس، بمحتجين رافعين شعارات ضد الفساد في البلاد نظمها ودعا لها النائب السابق بالبرلمان، صالح الملا.

النائب السابق ترأس التجمع، ناشرا وسم حمل اسم "بس مصخت" مؤكدا في تعليق على أن "الكويت الدستور.. والعدالة.. والحريات للجميع..".

وأضاف الملا في تغريدة منفصلة معقبا على الوقفة الاحتجاجية: "طريق الإصلاح طويل.. ووقفة اليوم ماهي إلا خطوة لتغيير واقعنا المرير.. وفرصة لتحريك المياه الآسنة.. نعبر من خلالها بسلمية عن رفضنا لتردي الأوضاع واستشراء الفساد.. ساعة لوطنك عساه أن يعود وطن الدستور والعدالة والحريات..".

وأردف: "كنت مثل غيري حزين جداً لما يحدث للكويت.. أعلنت قبل عدة أيام الذهاب وحيداً ل ساحة الإرادة للتعبير عن رفضي لكل الممارسات الفاسدة التي ترتكب بحقها.. اليوم وجدت أهلها قبلي يتسابقون إلى هناك.. ليقولوا لا للفساد ولا للتعدي على المكتسبات الدستورية.. لكل من شارك.. الكويت ممتنة".

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• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر