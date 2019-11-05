الرئيسية | عربي و دولي صورة لبوتفليقة وحيداَ في كندا تثير الجدل على مواقع التواصل

وطنا اليوم-عمان:خلفت صورة مزعومة للرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في إحدى المستشفيات بالخارج، نشرها ناشط مقيم في بريطانيا زوبعة من التعليقات على المنصات الاجتماعية.

وذهل نشطاء على الفايسبوك من الحالة التي ظهر بها الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي قدم استقالته يوم 2 أبريل / نيسان الماضي بعد حكم دام أكثر من عقدين من الزمن، حيث ظهر وهو جالس وكرسيه المتحرك أمامه.

وعلق الناشط ّ”تومي فارس” على صفحته الرسمية على “الفايسبوك”: “صورة للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في أحد مستشفيات كندا وحيدا شريدا غريبا ينتظر دوره كأي مواطن، أين الخدم أين الحشم أين الأجنحة الرئاسية أين الهيبة …..”.

ولم يُحدد الناشط الدولة التي كان فيها حاكم الجزائر السابق الذي ظل يتردد خلال فترة حكمه على مشافي فرنسية وسويسرية، غير نشطاء قالوا إن الصورة ملتقطة أمام مستشفى بكندا.

ولحد الآن لم تُعلق السلطات الجزائرية على الصورة المتداولة، وإن كانت الصور “أصلية” أو “مركبة”.

وكانت تقارير إعلامية جزائرية قد كشفت الشهر الماضي إن الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة مازال يقيم في الإقامة الرئاسية في زرالدة رغم استقالته مطلع أبريل / نيسان الماضي وأنه مازال يخضع لعلاج طبي دون أن تقدم أي تفاصيل إضافية عن وضعه الصحي.

وذكر موقع “شها برس” أن الرئيس المخلوع من طرف الحراك الشعبي سيحظى برعاية صحية شاملة في الإقامة الرئاسية بزرالدة غربي العاصمة، وأن قاعة علاج يديرها أطباؤه المعالجون وممرضون ومختصون في إعادة التأهيل الحركي خصصت له.

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