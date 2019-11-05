مقتل 9 امريكيين بإطلاق نار بولاية سونورا المكسيكية

وطنا اليوم-عمان:قالت وسائل اعلام امريكية ان 9 امريكيين بينهم اطفال لقوا حتفهم بإطلاق نار بولاية سونورا المكسيكية

وفي التفاصيل فقد قتل 9 أمريكيين، بينهم ما لا يقل عن 3 أمهات أمريكيات و6 أطفال من أسرتين من طائفة المورمون، برصاص مسلحين في ولاية سونورا الحدودية شمال غرب المكسيك، في هجوم ألقى باللائمة فيه على مسلحي عصابات المخدرات،.

وقال أقارب الضحايا لشبكة "سي بي إس نيوز"، إن 17 من أفراد أسرتي "لي بارون" و"لانجفورد" تعرضوا لإطلاق نار في كمين، مساء الإثنين، على بعد ثمانية أميال بينما كانوا يتجهون للاحتفال بذكرى زواج في ثلاث سيارات قرب مستوطنة لا مورا.