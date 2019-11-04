دحلان: أردوغان لديه هوس بـ خلافة المسلمين

وطنا اليوم-عمان:شنّ القيادي المفصول من حركة فتح، والمقرب من أبو ظبي، محمد دحلان، هجوما عنيفا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

دحلان، وفي مقابلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب، على فضائية "إم بي سي"، قال إن أردوغان يظن نفسه "أمير المؤمنين"، متهما إياه بسرقة الذهب من البنك المركزي الليبي، وتوفير بيئة آمنة لزعيم تنظيم الدولة السابق "أبي بكر البغدادي" في المناطق التي يسيطر عليها شمال سوريا.

وقال إن "أردوغان لديه أوهام، وأمراض عقلية، ويريد أن يعيد الإمبراطورية التركية إلى احتلال العالم العربي"، قائلا إنه سيطر على مصر في غفلة من الزمن، في إشارة إلى حقبة الرئيس الراحل محمد مرسي.

واتهم دحلان، الحكومة التركية بالتحكم في التنظيمات الإرهابية بسوريا، قائلا إن تمويل تلك الجماعات يأتي من قطر.

واتهم دحلان، الرئيس التركي بتسلم ديات ضحايا سفينة "مرمرة"، قائلا إنه لن يتأثر بالهجوم التركي عليه.

وأثارت تصريحات دحلان ردود فعل ساخطة من قبل مغردين قالوا إن المسؤول الفلسطيني السابق، ينفذ تعليمات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وقال ناشطون إن تصريحات دحلان تظهر مدى غضبه من اتهامات وجهها له وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بالعمالة لصالح إسرائيل.

وكان أوغلو قال إن الإمارات حاولت أن تأتي بدحلان، بدلا من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.







