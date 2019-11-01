الرئيسية | عربي و دولي فيسبوك تغلق صفحة وكالة شهاب الإخبارية بدعوى التلاعب والتضليل

وطنا اليوم-لا تقتصر الأذرع الإعلامية لحركة حماس الإسلامية على قنواتها الرسمية بل تشمل أيضاً العديد من المنصات الإعلامية الأخرى والتي يظهر من الوثائق الرسمية أنها مستقلة لكن مصادر تمويلها تقول عكس ذلك تماماً.

وكالة شهاب الإخبارية هي أحد المنصات التي ابتلعها الإخطبوط الحمساوي وجعلها احد ركائزه الإعلامية التي تروج له ولسياساته.

نسلط الضوء في مقال اليوم على وكالة شهاب الإخبارية والسبب الكامن وراء غلق شركة فايسبوك لصفحتها.

تفاجئ متابعو صفحة وكالة شهاب الإخبارية على الفايسبوك مؤخراً باختفاء الصفحة من قائمة صفحاتهم على الموقع حيث تبين لاحقاً أن شركة فايسبوك -منصة التواصل الاجتماعي الأكبر حول العالم- قد قامت بغلق صفحة وكالة شهاب للأنباء أحد فروع شبكة الأقصى الإعلامية المحسوبة على حركة حماس الإسلامية بسبب ما وصفته بسلسلة التقارير الغير موثوقة والتي تعمدت وكالة شهاب نشرها لتضليل الرأي العام حسب القائمين على فايسبوك.

تعد صفحة شهاب التي وقع غلقها أحد أكبر الصفحات الإخبارية الفلسطينية عالفيسبوك، إذ تضم ما يناهز 7 مليون مشترك لذلك اعتبر الكثير من المتتبعين لشؤون الشارع الفلسطيني أن غلق هذه الصفحة يعد ضربة قاسمة للقسم الإعلامي الحمساوية لاسيما وأن هذه الوكالة الإخبارية كانت بمثابة البوق الاعلامية لحماس.

مصادر مطلعة داخل شركة فايسبوك كشفت أن السبب الرئيسي لهذه الخطوة الجريئة هو تعمد شبكة شهاب نشر أخبار زائفة عن شجارات مفتعلة بين كبار مسؤولي فتح على أنها وقائع بنية توجيه الرأي العام الفلسطيني.

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